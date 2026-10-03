Cronaca

SARONNO – Momenti di tensione nella notte fra venerdì 2 e sabato 3 ottobre nel pieno centro storico di Saronno, dove una lite fra alcuni giovani è degenerata lasciando due ragazzi feriti. L’allarme è scattato poco prima delle 0.30 fra piazza Libertà e via Garibaldi, nel cuore della zona pedonale. A richiamare l’attenzione sono state le urla provenienti da un gruppo di giovani, all’apparenza stranieri, che stavano litigando rumorosamente. La situazione è rapidamente degenerata e, quando sono arrivati i soccorsi, due ragazzi erano rimasti feriti mentre gli altri si erano già allontanati.

Le persone bisognose di assistenza sono due ragazzi, di 25 e 27 anni. Si è attivato il dispositivo dei soccorsi, con l’arrivo di tre ambulanze, di Croce rossa di Saronno, Sos Uboldo e Croce azzurra di Rovellasca. I giovani sono stati portati in ospedale, malconci ma non in pericolo.

Sul posto sono intervenute anche diverse pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno. I militari stanno ora cercando di ricostruire con precisione quanto accaduto, chiarire le ragioni della lite e identificare le altre persone che vi avrebbero preso parte prima di allontanarsi. L’episodio riporta l’attenzione sui problemi di ordine pubblico nelle ore notturne nel centro cittadino, già teatro in passato di liti e momenti di tensione.

(foto: alcune fasi dell’intervento di soccorsi e forze dell’ordine)

03102026