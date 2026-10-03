Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Due incidenti stradali nella stessa giornata, oggi a Caronno Pertusella, entrambi con il coinvolgimento di motociclisti. Il primo si è verificato in mattinata, il secondo nel tardo pomeriggio.

Alle 10.45 l’allarme è scattato in viale Europa, dove si è verificato uno scontro fra un’automobile e una moto. Ad avere bisogno di assistenza sanitaria è stato un uomo di 35 anni. Sul posto è intervenuta un’ambulanza e sono stati allertati anche gli agenti della polizia locale di Caronno Pertusella. Il ferito è stato trasportato all’ospedale di Saronno in codice verde: le sue condizioni non sono dunque apparse preoccupanti.

Secondo intervento alle 18.20 in corso della Vittoria. In questo caso si è trattato della caduta di una persona da una moto. La centrale operativa di Areu 118 ha inviato sul posto un’ambulanza e sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Saronno. L’intervento è stato inizialmente classificato in codice giallo.

Due episodi avvenuti dunque a distanza di poche ore sulle strade caronnesi, con i soccorritori impegnati prima in viale Europa e successivamente in corso della Vittoria.

(foto archivio)

03102026