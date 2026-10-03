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CASTELSEPRIO – Una campagna di indagini scientifiche è in corso nella chiesa di Santa Maria foris portas, all’interno del Parco archeologico di Castelseprio, per approfondire la conoscenza del suo straordinario ciclo di pitture murali. Le analisi proseguiranno sino al 16 ottobre. L’attività rientra nel progetto VISTA, finanziato dal programma europeo E-RIHS, European Research Infrastructure for Heritage Science. Al lavoro ci sono ricercatori provenienti da cinque istituzioni internazionali, fra cui CNR, SMAArt Perugia, HUN-REN ATOMKI e CEA France, che stanno utilizzando strumentazioni avanzate per studiare materiali, tecniche di esecuzione e stato di conservazione delle opere.

Particolare attenzione è riservata alle pitture dell’abside di Santa Maria foris portas, considerate fra i cicli pittorici altomedievali più importanti e misteriosi d’Europa. Riscoperte nel 1944 sotto uno strato di intonaco, raffigurano scene dell’infanzia di Cristo e si distinguono per l’eleganza delle figure, la vivacità dei colori e uno stile particolarmente raffinato. Datazione e origini culturali del ciclo sono ancora oggi oggetto di dibattito fra gli studiosi. Le nuove analisi potranno quindi fornire ulteriori elementi non soltanto per la ricerca storica e artistica, ma anche per programmare nel modo migliore la conservazione futura degli affreschi.

Le indagini sono coordinate dalla Direzione regionale Musei nazionali Lombardia. Il gruppo di lavoro è composto da Luca Polidoro, responsabile scientifico, Rosario Maria Anzalone, Flora Berizzi e Sara Rossotti.

03102026