Calcio

SARONNO – Il Fbc Saronno torna finalmente a casa. Sono terminati i lavori di sistemazione e rigenerazione del terreno di gioco dello stadio Colombo Gianetti di via Biffi e, in occasione della quarta giornata del campionato di calcio di Eccellenza, i biancocelesti potranno dunque disputare la prima vera partita casalinga della stagione. L’appuntamento è per domenica 4 ottobre alle 15.30, quando al Colombo Gianetti arriverà l’Assago. Una gara già importante anche per la classifica: dopo tre giornate entrambe le formazioni sono infatti nelle zone basse, con il Saronno a un punto e l’Assago ancora fermo a zero. Nell’ultimo turno gli amaretti hanno conquistato il primo punto stagionale con il rocambolesco 3-3 sul campo della Baranzatese.

Il ritorno a Saronno chiude un avvio di stagione decisamente anomalo per la formazione di Danilo Tricarico. L’indisponibilità del Colombo Gianetti aveva infatti costretto la società a cercare soluzioni alternative per le gare nelle quali avrebbe dovuto giocare in casa. Contro la Barona, nella seconda giornata, si era giocato allo stadio Atleti azzurri d’Italia di Gallarate, dove il Saronno era stato sconfitto 4-0. Il problema del terreno del Colombo Gianetti non è peraltro nuovo. Già nel settembre 2024 si era reso necessario un importante intervento di rifacimento del campo dopo i danni provocati dalla popillia japonica, con il terreno rimasto inutilizzabile per circa un mese e il conseguente trasferimento di alcune partite a Caronno Pertusella e Gallarate.

Adesso il campo è nuovamente pronto e domenica pomeriggio il Saronno potrà finalmente ritrovare il proprio stadio e il pubblico di casa. Per gli amaretti sarà anche l’occasione per cercare la prima vittoria in campionato.

Eccellenza, girone A – classifica dopo 3 giornate: Rhodense 9; Caronnese, Legnano 7; Lentatese, Vergiatese, Sedriano 5; Aurora Cantalupo, Barona, Baranzatese, Magenta, Academy Calvairate 4; Ardor Lazzate 2; Tribiano, Besnatese, Fbc Saronno 1; Assago 0.

03102026