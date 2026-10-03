Città

SARONNO – Ieri, venerdì 2 ottobre, si è celebrata la Festa dei nonni, ricorrenza dedicata a figure che rappresentano un punto di riferimento prezioso nella vita di tante famiglie. Un’occasione per ringraziarli per l’affetto, il tempo e le attenzioni che quotidianamente dedicano a figli e nipoti.

Anche a Saronno non è mancato un augurio speciale. A dedicarlo a tutti i nonni è stato il Prenna, autore saronnese che ha scelto ancora una volta la sua ormai tradizionale formula della “ninna nanna” per celebrare la ricorrenza.

Questo il componimento, che pubblichiamo integralmente:

Cari nonni questa ninna è per voi

un augurio speciale da tutti noi.

Con le vostre coccole e il vostro sorriso

ci regalate ogni giorno un paradiso,

tra giochi, carezze e tanta allegria,

con voi ogni momento vola via!

Grazie nonni per tutto l’amore,

che ci tenete sempre dentro al cuore.

Con dolcezza forte vi abbracciamo

e con tanta gioia gridiamo: vi amiamo

Chi è il Prenna

Luca Brenna, conosciuto in città come Prenna, è ormai da diversi anni noto a Saronno per la sua produzione di ninna nanne. Una tradizione nata quasi per gioco insieme agli amici di sempre, ai tempi delle prime promozioni che consentivano di inviare gratuitamente gli sms dai telefonini.

Da allora le “ninna nanne del Prenna” sono diventate una piccola consuetudine tutta saronnese: versi semplici e immediati attraverso i quali raccontare e condividere momenti della vita cittadina, ricorrenze e avvenimenti, senza dimenticare i fatti di rilevanza nazionale.

03102026