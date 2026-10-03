Groane

GARBAGNATE MILANESE – Nuove tecnologie a disposizione della polizia locale per aumentare la sicurezza, migliorare gli interventi sul territorio e tutelare gli stessi agenti. Il comando di via Carducci ha ampliato in questi giorni le proprie dotazioni grazie anche al cofinanziamento di Regione Lombardia. Tra le nuove attrezzature figurano tre defibrillatori semiautomatici portatili, destinati in particolare ai mezzi di pronto intervento. Potranno essere utilizzati per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco, anche a seguito di incidenti stradali, e saranno a disposizione pure di medici e cittadini abilitati al loro impiego.

Sono state acquistate anche cinque bodycam, telecamere indossabili dagli agenti in grado di trasmettere le immagini in tempo reale alla centrale operativa. L’obiettivo è consentire un migliore coordinamento soprattutto nelle situazioni più delicate e pericolose. Il Comune precisa che il loro utilizzo avverrà nel rispetto delle disposizioni sulla privacy e del regolamento comunale. Sui veicoli della polizia locale troveranno posto anche due dashcam, installate sul parabrezza per documentare gli interventi e aumentare la sicurezza degli operatori. Le registrazioni saranno criptate e accessibili esclusivamente al personale autorizzato. Particolarmente significativo anche l’arrivo di due droni di ultima generazione. Potranno essere impiegati per i rilievi degli incidenti stradali, il monitoraggio del territorio e come supporto nelle attività legate a reati ed emergenze. Uno dei due dispone inoltre di una telecamera termica, caratteristica che consentirà di utilizzarlo anche nelle ricerche di persone scomparse.

«Presidio più minuzioso del territorio, maggiore sicurezza, miglioramento dell’assistenza ai cittadini, tutela degli agenti e degli operatori di protezione civile: sono questi i significativi benefici apportati dalle dotazioni tecnico-strumentali recentemente acquistate», sottolinea l’assessore alla Sicurezza Fabio Boniardi, evidenziando come la tecnologia possa essere preziosa «per controllare, prevenire, intervenire prontamente, in un ambito in cui la tempestività può essere decisiva».

Soddisfatto anche il sindaco Daniele Davide Barletta: «Questo progetto, nel suo complesso, amplia sensibilmente le potenzialità di intervento della polizia locale e, di conseguenza, la qualità della sicurezza in città». Per il primo cittadino ogni nuova innovazione contribuisce ad aumentare «l’efficacia ed il servizio reso a tutela dei garbagnatesi».

03102026