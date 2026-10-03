Saronnese

GERENZANO – Riceviamo e pubblichiamo la nota dell’assessore e vicesindaco Emanuele Pini.

Dopo aver completato gli interventi necessari per ripristinare i danni provocati dalla devastante grandinata del 2023 — che hanno interessato, tra gli altri, i tetti del Municipio, del Cimitero, di Palazzo Fagnani, della Scuola Media Enrico Fermi e del Centro Anziani — con le ultime variazioni di bilancio abbiamo destinato importanti risorse a una serie di interventi che avevamo programmato da tempo.

Tra questi, l’opera più significativa è sicuramente il rifacimento completo del campo centrale del Palazzetto dello Sport di via Inglesina, la cui superficie è stata completamente rinnovata con un materiale tecnico di nuova generazione.

L’intervento si è reso necessario perché la pavimentazione esistente era ormai fortemente ammalorata e compromessa. Si è quindi scelto di procedere con una riqualificazione integrale, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza, qualità e piena fruibilità dell’impianto.

Per questo intervento l’Amministrazione comunale ha stanziato 180.000 euro: un investimento importante che conferma la volontà di continuare a sostenere concretamente lo sport e il suo valore educativo, sociale e aggregativo.

Lo sport, infatti, non è soltanto attività fisica: è una vera e propria palestra di vita, dove si imparano il rispetto delle regole, il sacrificio, la collaborazione, il senso di appartenenza e l’inclusione.

Per questo continuiamo a investire nelle strutture sportive comunali, così da offrire a bambini, ragazzi, famiglie e associazioni spazi sempre più sicuri, moderni e funzionali.

Il rifacimento del campo centrale si inserisce in un percorso più ampio di riqualificazione delle strutture sportive e ricreative di Gerenzano, che negli ultimi anni ha visto importanti interventi, tra cui il rifacimento della tensostruttura presso il Centro Sportivo, la realizzazione della nuova sede del Corpo Musicale Santa Cecilia e l’inaugurazione della nuova Biblioteca comunale nel centro del paese.

Gli altri interventi

Sono numerosi anche gli altri lavori già realizzati, in corso o programmati per i prossimi mesi:

nuovi arredi per gli spogliatoi del Centro Sportivo , per circa 10.000 euro;

, per circa 10.000 euro; nuovi giochi per il Parco degli Aironi e per il parchetto di via Petrarca/Mascagni , per circa 44.000 euro;

, per circa 44.000 euro; nuovi archetti a protezione della pista ciclabile di via Primo Maggio , per garantire maggiore sicurezza e impedire la sosta impropria dei veicoli;

, per garantire maggiore sicurezza e impedire la sosta impropria dei veicoli; nuova recinzione per l’accesso pedonale al campo da calcio di via Don Sturzo/Primo Maggio , per circa 4.000 euro;

, per circa 4.000 euro; nuove asfaltature in via Risorgimento, nella zona del cimitero, e in via Fratelli Ghirimoldi, via Moneta e via Rovello dopo che è già stata realizzata la nuova fognatura;

in via Risorgimento, nella zona del cimitero, e in via Fratelli Ghirimoldi, via Moneta e via Rovello dopo che è già stata realizzata la nuova fognatura; nuovi dossi in viale Padania e in via Don Gnocchi , per circa 6.000 euro, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e moderare la velocità dei veicoli;

, per circa 6.000 euro, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e moderare la velocità dei veicoli; pulizia straordinaria della zona centrale del Cimitero , con particolare attenzione alla cappella in mattoni e alle panchine, per circa 3.500 euro;

, con particolare attenzione alla cappella in mattoni e alle panchine, per circa 3.500 euro; aggiornamento dell’intero sistema di videosorveglianza comunale , per un investimento di circa 38.000 euro, con l’obiettivo di migliorarne efficienza, affidabilità e qualità della trasmissione dei dati. È inoltre prevista l’installazione di ulteriori telecamere in alcune aree, anche per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti da parte di persone incivili e maleducate;

, per un investimento di circa 38.000 euro, con l’obiettivo di migliorarne efficienza, affidabilità e qualità della trasmissione dei dati. È inoltre prevista l’installazione di ulteriori telecamere in alcune aree, anche per contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti da parte di persone incivili e maleducate; rifacimento di una parte della copertura della Scuola Papa Giovanni , per circa 145.000 euro. Per questo intervento abbiamo ottenuto un contributo regionale di 100.000 euro , anche grazie all’interessamento del consigliere comunale di Fratelli di Italia, Mattia Falduto, che desidero ringraziare personalmente.

, per circa 145.000 euro. Per questo intervento abbiamo ottenuto un , anche grazie all’interessamento del consigliere comunale di Fratelli di Italia, Mattia Falduto, che desidero ringraziare personalmente. Nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento nella parte del Municipio che ospita l’Ufficio Tecnico e i Sevizi Sociali per 100.000 euro;

E non ci fermiamo qui

Stiamo già valutando ulteriori interventi da inserire nelle prossime variazioni di bilancio, previste per la fine di ottobre.

Naturalmente, le nuove opere dovranno essere individuate tenendo conto delle risorse economiche disponibili, ma anche della capacità dell’Ufficio Tecnico comunale di seguire progettazione, affidamenti e realizzazione dei lavori.

Da questo punto di vista, negli ultimi mesi abbiamo rafforzato l’ufficio con l’arrivo di una nuova impiegata amministrativa e del nuovo responsabile del settore, in convenzione con il Comune di Uboldo.

Sono quindi tanti gli interventi messi in campo e molti altri sono già in fase di programmazione.

Credo che, al di là delle opinioni e delle discussioni, ci sia un elemento che più di ogni altro dovrebbe parlare: i fatti.

E i fatti, a Gerenzano, sono concreti, visibili e tangibili.

La nostra Amministrazione ha dovuto affrontare emergenze straordinarie e particolarmente impegnative, prima fra tutte la pandemia da Covid e, successivamente, i gravissimi danni provocati dalle grandinate. Abbiamo affrontato queste situazioni con responsabilità, senza però dimenticare la necessità di continuare a progettare, investire e costruire il futuro del nostro paese.

Le difficoltà non sono mancate e non mancheranno, ma il nostro impegno è quello di continuare a lavorare, con concretezza e attenzione, per migliorare Gerenzano.

Tante cose sono state fatte. Tante altre sono in programma. E continueremo a lavorare perché il nostro paese possa crescere e avere servizi e spazi sempre migliori.

Con l’augurio che, dopo la pausa estiva, tutti possano riprendere le proprie attività con rinnovata energia, auguro a tutta la cittadinanza una buona ripresa e un buon rientro.