Politica

GERENZANO – Quale spazio può ancora avere la diplomazia in uno scenario internazionale segnato dalle guerre? E quale ruolo può e deve assumere l’Europa nella ricerca della pace? Sono stati questi alcuni dei temi al centro dell’incontro che si è svolto a Gerenzano e al quale ha partecipato anche la parlamentare varesina Maria Chiara Gadda, esponente di Italia Viva.

A raccontare l’appuntamento è stata la stessa deputata con un messaggio pubblicato sui social. «Guerra e/o pace? Una bella domanda…» ha esordito Gadda, sottolineando come il confronto abbia coinvolto monsignor Vincenzo Paglia e Massimiliano Salini. «Ci siamo chiesti che ruolo possono, e devono, ancora avere la diplomazia e l’Europa», ha spiegato la parlamentare, evidenziando dunque la volontà di affrontare il tema andando oltre le contrapposizioni che spesso caratterizzano il dibattito politico sulle crisi internazionali.

L’incontro è stato ospitato dall’Airone di Gerenzano ed ha richiamato un pubblico numeroso. Un dato sul quale la deputata ha voluto soffermarsi: «Grazie all’Airone per avere ospitato questo dibattito certamente inusuale. A giudicare dalle tante persone presenti, forse c’è bisogno di ragionare insieme e non dividersi su ogni cosa». Una serata, dunque, dedicata soprattutto al confronto e alla riflessione sul futuro dell’Europa e sulle possibilità della diplomazia di tornare ad avere un ruolo centrale nella ricerca di soluzioni ai conflitti.

(foto: un momento del dibattito)

03102026