Città

SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, giovedì 2 ottobre, ci sono il lutto per la scomparsa di Laura Ferrario, l’intervento della polizia locale di Solaro per rintracciare un corriere e la vendemmia alla Cassina Ferrara.

A Saronno la comunità ha detto addio a Laura Ferrario, morta a 51 anni dopo sette anni di lotta contro la malattia. Nel corso della sua vita aveva portato avanti anche una lunga battaglia per i diritti del figlio, affetto da una grave forma di autismo. La donna era stata ricordata anche da Saronno Point, associazione che l’aveva premiata per la sua tenacia durante il percorso di cura.

A Solaro, invece, la polizia locale è riuscita a rintracciare in meno di un’ora un corriere che aveva urtato un’auto in via San Quirico e aveva poi proseguito con le consegne. Le immagini delle telecamere comunali hanno permesso agli agenti di ricostruire gli spostamenti del furgone e individuare il conducente, residente a Paderno Dugnano. Per lui è scattata la sospensione breve della patente per 15 giorni, con ritiro immediato del documento.

Infine, grande attenzione per la vendemmia alla Cassina Ferrara, dove dopo cinque anni di attesa il vigneto sperimentale ha prodotto l’uva destinata al nuovo Merlot saronnese. Sono state raccolte 25 cassette da 30 chili, per circa 750 chili di uva, che ora saranno avviati alla vinificazione. Il progetto del Parco Lura recupera così una tradizione cittadina scomparsa da oltre due secoli.

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