Volley

LAZZATE – Si alza il sipario sulla nuova stagione del Lazzate Volley. In queste ore è stata presentata la formazione femminile che affronterà il campionato di serie C, con un momento al quale ha preso parte anche il sindaco Andrea Monti, che ha voluto manifestare pubblicamente il proprio sostegno alle ragazze. «Si ricomincia! Orgoglio lazzatese le ragazze del Lazzate Volley», il breve ma significativo messaggio del primo cittadino, in vista di una stagione che vedrà la formazione locale impegnata nel massimo campionato regionale.

Il ritiro precampionato

La squadra arriva all’appuntamento dopo un’intensa preparazione precampionato, che ha compreso anche un ritiro di tre giorni a Balmuccia, in Valsesia, svoltosi dall’11 al 13 settembre. Un’esperienza pensata non soltanto per lavorare sugli aspetti fisici, tecnici e tattici, ma anche per consentire al gruppo di conoscersi meglio e rafforzare l’affiatamento. Il programma del ritiro era iniziato l’11 settembre con l’arrivo in Valsesia, un allenamento a Varallo Sesia, un bagno nel fiume e un aperitivo offerto da uno sponsor. Il giorno successivo le giocatrici avevano affrontato un’impegnativa camminata in montagna, durante la quale non era mancata un’inaspettata raccolta di funghi, seguita da un’altra seduta di allenamento a Varallo e da una serata trascorsa insieme. Ultima giornata, il 13 settembre, ancora dedicata all’allenamento a Varallo, prima di qualche ora di piscina e relax e del rientro in serata. Un’esperienza utile per cementare il gruppo e preparare la nuova stagione, che ora entra nel vivo: per il Lazzate Volley è tempo di concentrarsi sugli impegni del campionato di serie C femminile.

03102026