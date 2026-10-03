Limbiate

LIMBIATE – Si riaccendono questa sera, sabato 3 ottobre, le luci del Teatro comunale di Limbiate. Ad inaugurare la stagione teatrale 2026-2027 sarà Max Pisu, protagonista dello spettacolo “Affetti Instabili”. L’appuntamento è alle 21 nella sala di via Valsugana 1 e, per l’occasione, l’ingresso sarà completamente gratuito.

Una serata inaugurale che l’Amministrazione comunale ha voluto proporre come un vero e proprio regalo alla città. Max Pisu porterà sul palco uno spettacolo che prende spunto dalle relazioni della vita quotidiana per raccontare con ironia fragilità, sorprese e imprevedibili equilibri degli affetti. Per assistere allo spettacolo non sarà necessario acquistare il biglietto e neppure effettuare una prenotazione. L’accesso al Teatro comunale sarà libero sino all’esaurimento dei posti disponibili: sarà dunque sufficiente presentarsi direttamente all’ingresso prima dell’inizio della rappresentazione.

Con “Affetti Instabili” prenderà ufficialmente il via il nuovo cartellone 2026-2027. Nelle intenzioni del Comune, quella di questa sera sarà un’occasione per ritrovarsi a teatro, trascorrere una serata all’insegna del divertimento e dare insieme il via alla nuova stagione di spettacoli.

L’appuntamento: sabato 3 ottobre alle 21, Teatro comunale di Limbiate, via Valsugana 1. Ingresso gratuito senza prenotazione, sino ad esaurimento dei posti disponibili.

(foto archivio)

03102026