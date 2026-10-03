Cronaca

LIMBIATE – Momenti di grande apprensione nella serata di sabato per un incidente stradale avvenuto attorno alle 21 all’incrocio fra viale Lombardia e via Cesare Battisti. Due automobili si sono scontrate violentemente per cause ancora in fase di accertamento: una delle vetture si è ribaltata, mentre l’altra ha terminato la propria corsa sul lato opposto dell’incrocio. Imponente la mobilitazione dei soccorsi, inizialmente attivati in codice rosso. Sono intervenuti i vigili del fuoco con squadre da Desio e Seregno, tre ambulanze – della Croce Azzurra di Caronno Pertusella, di Intersos Desio e della Croce Rossa di Misinto – e l’automedica proveniente da Garbagnate Milanese.

Complessivamente sono rimaste coinvolte sei persone, di età compresa fra 5 e 48 anni: tra loro anche due bambini di 5 e 8 anni. Fortunatamente, dopo le prime cure e gli accertamenti sanitari sul posto, il quadro si è rivelato decisamente meno grave rispetto a quanto inizialmente temuto: tutti i coinvolti sono stati classificati in codice verde. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica e le cause dello scontro.

03102026