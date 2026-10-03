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SARONNO – Sabato 3 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno è attesa una giornata prevalentemente soleggiata, con cieli poco nuvolosi e nessuna pioggia. Le temperature saranno comprese tra 14 e 24 gradi, con una massima ancora mite.

Dopo le nubi dei giorni precedenti, il tempo tornerà quindi più stabile e luminoso. I venti saranno deboli, inizialmente da Nord-Nordest al mattino e poi in rotazione verso Sudovest nel pomeriggio. Non sono previste allerte meteo.

Anche sul resto della Lombardia l’alta pressione favorirà condizioni stabili e soleggiate. Sulle basse pianure, sulle pedemontane e alte pianure e sulle Prealpi orientali prevarranno cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Sulle Prealpi occidentali potranno comparire alcune nubi al mattino, mentre sulle Orobie il cielo sarà più nuvoloso, con parziali aperture nella seconda parte della giornata. Sulle Alpi Retiche si alterneranno invece nubi e schiarite. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3600 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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