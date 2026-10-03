Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – È stato trasportato in codice giallo all’ospedale Galeazzi-Sant’Ambrogio di Milano il motociclista di 34 anni rimasto ferito nel tardo pomeriggio di ieri in un incidente lungo la Varesina.

L’allarme è scattato alle 18,40 in viale Cinque Giornate, all’altezza del civico 1173. Sul posto sono arrivati un’ambulanza della Croce Viola di Cesate e un automedica. Dopo le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, il 34enne è stato stabilizzato e trasferito in ospedale. Le sue condizioni hanno richiesto il ricovero in codice giallo.

L’incidente ha coinvolto un’auto e una moto, ma la dinamica esatta resta da chiarire. Non è stato acclarato se ci sia stato un impatto ma la certezza è che il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo e finendo contro una recinzione. Per ricostruire con precisione quanto accaduto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Saronno, impegnati anche nella gestione della viabilità durante le operazioni di soccorso.

L’incidente si è verificato in un tratto della Varesina già al centro dell’attenzione per la sicurezza stradale. A poca distanza, appena una decina di giorni fa, si era verificato il tragico incidente costato la vita ad Antonio Di Saverio.

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