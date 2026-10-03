Comasco

MOZZATE – Più sicurezza nelle strade vicine alle scuole, soprattutto negli orari nei quali l’arrivo e l’uscita degli studenti aumentano sensibilmente la presenza di pedoni. Il Comune di Mozzate ha completato l’installazione di nuovi dissuasori con l’obiettivo di ridurre la velocità dei veicoli in prossimità dei plessi scolastici.

L’intervento punta a rendere più sicuri gli spazi frequentati quotidianamente da bambini, ragazzi, genitori e personale delle scuole, inducendo gli automobilisti a rallentare e a prestare maggiore attenzione. Particolare attenzione viene rivolta proprio alle fasce orarie di ingresso e uscita dalle lezioni, quando nelle strade attorno agli istituti si concentra il maggior numero di persone e aumenta la necessità di moderare la velocità.

L’Amministrazione comunale ha presentato l’intervento come un ulteriore passo sul fronte della sicurezza stradale: i nuovi dispositivi hanno infatti una funzione soprattutto preventiva, rendendo più evidente agli automobilisti l’ingresso in una zona particolarmente delicata. L’obiettivo indicato dal Comune è semplice: meno velocità e maggiore attenzione davanti alle scuole, per tutelare in particolare gli utenti più giovani della strada e rendere più sicuri gli spostamenti quotidiani delle famiglie.

02102026