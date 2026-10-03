SARONNO – Una voce clonata, una canzone generata da un algoritmo: come cambia la musica quando l’intelligenza artificiale entra nei processi creativi? Da queste domande partirà la tavola rotonda in programma venerdì 16 ottobre alle 21 al Teatro Giuditta Pasta, con un intervento speciale dell’artista 22simba.

L’appuntamento, intitolato “La creazione e la fruizione della musica nell’era dell’intelligenza artificiale. Libertà. Confini. Tutele”, è realizzato in collaborazione con RadiOrizzonti InBlu di Saronno e con il patrocinio del Comune di Saronno. L’ingresso è gratuito, con prenotazione obbligatoria.

A guidare il confronto sarà Paolo Binaschi, avvocato specializzato in diritto d’autore. Al tavolo interverranno Claudio Buja, presidente di Universal Music Publishing Ricordi ed editore musicale; Lucia Maggi, avvocata specializzata in diritto d’autore; Andrea “Musteeno” Gorni, rapper, street artist ed educatore; Gianmarco Tonelli, musicologo e dottorando in Artificial Intelligence for Society all’Università di Pisa. Competenze diverse per affrontare le trasformazioni che coinvolgono chi crea musica e chi la ascolta.

Il dibattito toccherà l’impiego dell’intelligenza artificiale nella composizione e nella produzione musicale, ma anche il ruolo delle piattaforme social nel modo di scoprire, ascoltare e condividere le canzoni. Uno spazio sarà dedicato all’impatto di questi strumenti sulle comunità giovanili e sui loro linguaggi creativi.

Tra i nodi del confronto ci saranno il diritto d’autore, l’utilizzo di opere protette per addestrare i modelli e la tutela delle creazioni generate con l’intelligenza artificiale. Si parlerà inoltre della clonazione delle voci degli artisti e delle prospettive del mercato discografico ed editoriale.

La serata si rivolge a musicisti, professionisti, studenti e appassionati, con l’obiettivo di offrire strumenti per comprendere un cambiamento che riguarda anche il pubblico.

Per partecipare alla tavola rotonda del 16 ottobre è necessario prenotare sul sito www.teatrogiudittapasta.it oppure alla biglietteria del teatro.

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