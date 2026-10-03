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CARONNO PERTUSELLA – Prosegue il percorso di avvicinamento al campionato di serie B maschile per la Pallavolo Rossella Ets Caronno, che ha concluso la sesta settimana di preparazione con un nuovo test sul campo. La formazione caronnese ha affrontato Yaka in un’amichevole che ha consentito allo staff tecnico di verificare il lavoro svolto nelle ultime settimane in palestra. Un confronto, per un allenamento senza risultato ufficiale, definito dalla società «utile e probante», dal quale sono arrivate indicazioni positive ma anche elementi sui quali continuare a lavorare in vista degli impegni ufficiali.

La preparazione è ormai entrata nella sua fase decisiva e l’obiettivo è quello di arrivare nelle migliori condizioni possibili all’inizio della nuova stagione. Il gruppo, dopo sei settimane di allenamenti, sta proseguendo compatto il proprio percorso, affinando progressivamente condizione fisica e meccanismi di gioco. «Tra buone indicazioni e aspetti su cui continuare a spingere, la squadra procede compatta verso l’inizio della stagione», è il bilancio tracciato dalla Pallavolo Caronno dopo il test.

(foto Giovanni Pini)

03102026