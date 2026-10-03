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SARONNO – Una visita inattesa al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di piazza Santuario a Saronno ha accompagnato le celebrazioni dedicate alla Madonna che scioglie i nodi. Lunedì è infatti arrivato in città il vescovo ausiliare di Milano, monsignor Luca Raimondi, che ha avuto modo di assistere alla partecipazione dei fedeli.

A raccontare l’episodio è stato lo stesso Santuario, sottolineando come il vescovo sia passato «provvidenzialmente per caso» proprio mentre erano in corso le celebrazioni. «Quando vedo una cosa bella, devo dirla! Che bello vedere tanta fede e tanta devozione in Santuario!», sono state le parole di monsignor Raimondi riportate dalla comunità del Santuario saronnese.

La devozione alla Madonna che scioglie i nodi tornerà al centro di nuovi momenti di preghiera già alla fine del mese. Le prossime celebrazioni sono infatti previste lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28 ottobre al Santuario di Saronno.

(foto: il vescovo Luca Raimondi lunedì in Santuario a Saronno)

03102026