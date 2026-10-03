Città

SARONNO – Oggetti rotti, volontari pronti a rimetterli in funzione e anche un brindisi per festeggiare una nuova casa. Domenica 4 ottobre il Repair Café Saronno inaugura la nuova sede in via Solferino 7A, negli spazi dell’associazione culturale Il Tassello.

L’appuntamento è dalle 14,30 alle 18,30 e segna una nuova tappa per il progetto dedicato alla riparazione e al riuso. Il Repair Café, finora ospitato al Centro sociale Cassina Ferrara, si trasferisce infatti nella sede de Il Tassello, inaugurata lo scorso 20 settembre.

La formula resta quella che i saronnesi hanno già imparato a conoscere: chi ha in casa un oggetto guasto o danneggiato può portarlo e provare a ripararlo insieme ai volontari. Piccoli elettrodomestici e altri oggetti possono così avere una seconda possibilità, evitando, quando la riparazione è possibile, di essere sostituiti e gettati.

“Se riusciamo a ripararlo non dovrai sostituirlo!” è il messaggio scelto dagli organizzatori per presentare l’iniziativa.

Domenica, però, non sarà soltanto il consueto appuntamento mensile con le riparazioni. Alle 16 ci sarà infatti un brindisi per inaugurare ufficialmente la nuova sede del Repair Café. L’invito è aperto a tutti, non soltanto a chi arriverà con qualcosa da aggiustare.

Sarà quindi anche un’occasione per conoscere i volontari, scoprire come funziona il Repair Café e visitare gli spazi di via Solferino 7A.

Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] o consultare il sito tassello.org. L’appuntamento è domenica 4 ottobre dalle 14,30 alle 18,30, con brindisi alle 16.

Vuoi ricevere le notizie più importanti in tempo reale?

Iscriviti subito ai nostri canali per non perderti nulla:

☑️ Su Whatsapp: manda “notizie on” al numero +39 320 273 4048

☑️ Newletter settimanale 8 notizie ogni sabato mattina https://ilsaronno.it/iscrizione-newsletter/

☑️ Su Telegram: cerca il canale @ilsaronnobn o clicca qui → https://t.me/ilsaronnobn

☑️ Oppure entra nel nostro canale Whatsapp con un clic → https://whatsapp.com/channel/0029VaDNCKeHwXb7YeZygM09