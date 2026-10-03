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SARONNO – “Le recenti parole dell’onorevole Fabrizio Benzoni riguardano molto da vicino la quotidianità dei saronnesi. La sicurezza non può essere affrontata soltanto attraverso annunci: servono risorse, personale e una presenza adeguata delle forze dell’ordine sui territori”.

Così Francesco Ricca, segretario di Azione Saronno, interviene dopo la denuncia del deputato di Azione sulla difficoltà di ottenere dal Governo dati territoriali puntuali sulla presenza delle forze di polizia e sulla necessità di affrontare il tema degli organici. Nell’intervento, Benzoni contesta infatti la disponibilità dei soli dati aggregati e richiama il calo del personale della Polizia di Stato evidenziato dai dati ufficiali citati dal parlamentare.

“A Saronno stiamo facendo la nostra parte. Come Azione, insieme alla lista civica che sosteniamo in maggioranza, continuiamo a supportare e sollecitare interventi concreti a livello locale. La sindaca Pagani sta lavorando con convinzione nel confronto con la Prefettura per rafforzare presidio e assicurare deterrenza, con particolare attenzione al centro e all’area della stazione. Allo stesso tempo, l’assessore Fabris sta lavorando a numerosi progetti di prevenzione e di promozione sociale, i cui dettagli saranno comunicati man mano che vedranno la luce”.

Ma, sottolinea Ricca, l’azione degli enti locali da sola non basta: “Ci sono partite che un Comune non può giocare da solo. Garantire organici adeguati e una presenza capillare delle forze dell’ordine richiede scelte e risorse a livello nazionale. Per questo ringrazio Benzoni per aver portato il tema in Parlamento e mi unisco al suo appello: dobbiamo far sì che la sicurezza smetta di essere uno slogan elettorale e torni a essere, prima di tutto, una seria questione di amministrazione e responsabilità istituzionale”.

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