Cronaca

LONATE POZZOLO – Tentato colpo nella notte alla filiale Bper di via Vittorio Veneto 27. L’allarme è scattato intorno alle 4,30 di oggi, domenica 4 ottobre, quando alcuni malviventi hanno preso di mira lo sportello automatico dell’istituto di credito.

Determinante il rapido intervento dei pattugliatori di Sicuritalia. Gli addetti alla vigilanza sono arrivati sul posto mentre l’azione era ancora in corso e la loro presenza ha costretto i ladri ad abbandonare il colpo e a fuggire.

Pesanti i danni lasciati all’ingresso della banca. Lo sportello automatico risulta pesantemente danneggiato e parzialmente smontato, con pannelli e componenti divelti e numerosi detriti sul pavimento. Danni sono visibili anche nell’area immediatamente circostante.

Al momento, i carabinieri intervenuti sul posto per i rilievi e l’avvio delle indagini non hanno reso noto né il numero delle persone coinvolte nel tentato furto né il mezzo utilizzato per la fuga. Da chiarire anche l’esatta modalità con cui i malviventi hanno cercato di forzare lo sportello automatico e l’ammontare complessivo dei danni. d

Determinante per l’avvio delle indagini le immagini della videosorveglianza.

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