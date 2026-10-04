Cronaca

ROVELLO PORRO – Incidente stradale nella notte di sabato a Rovello Porro, dove un’auto si è ribaltata in via Vittorio Veneto. Tre le persone coinvolte e importante la mobilitazione dei soccorsi, con due feriti trasportati in ospedale.

L’allarme è scattato alle 22.35. Nell’incidente sono rimaste coinvolte due donne di 36 e 68 anni e un uomo di 71 anni. Sul posto la centrale operativa di Areu ha inviato due ambulanze e un’automedica; sono intervenuti anche i vigili del fuoco e sono stati allertati i carabinieri della Compagnia di Cantù Dopo le prime cure direttamente sul luogo dell’incidente, due delle persone coinvolte hanno avuto bisogno del trasferimento in ospedale, entrambe in codice giallo, dunque con ferite e contusioni ma non in pericolo di vita. Un’ambulanza ha raggiunto poco dopo mezzanotte l’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia (Como), mentre la seconda ha trasportato un ferito all’ospedale San Carlo di Milano.

Restano da ricostruire la dinamica e le cause che hanno portato al ribaltamento del veicolo.

(foto archivio)

04102026