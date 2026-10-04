Basket

SARONNO – Finale amaro per la squadra “giovani” della Robur Basket Saronno, impegnata nel campionato di Divisione regionale 1. Nel tardo pomeriggio di domenica, al PalaRonchi di via Colombo, i saronnesi sono stati sconfitti 86-77 dai Reds Castronno al termine di una partita equilibrata e combattuta, decisa soltanto dopo un tempo supplementare.

La Robur è infatti rimasta pienamente in partita per tutti i 40 minuti regolamentari. Il confronto è arrivato punto a punto sino alle battute conclusive e l’equilibrio non si è spezzato, rendendo necessario l’overtime. Nei cinque minuti supplementari Castronno è riuscita invece a prendere definitivamente in mano l’incontro. Saronno non è più riuscita a restare agganciata agli ospiti, che hanno progressivamente costruito il margine necessario per chiudere sul definitivo 86-77. Sul piano individuale, il miglior realizzatore della Robur è stato Acconito con 21 punti. In doppia cifra anche Ferioli e Cova, entrambi a quota 13, e Pasquariello con 10.

Robur Basket Saronno-Reds Castronno 77-86 dts

ROBUR SARONNO: Paternoster ne, Ballarate 9, Acconito 21, Ferioli 13, Hassan 4, Marchini ne, Pasquariello 10, Rebussi 1, Pagani 6, Rota, Grassadonia, Cova 13.

04102026