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PAVIA – Trasferta difficile e pronostico rispettato per la Robur Basket Saronno, impegnata nel tardo pomeriggio di domenica al PalaRavizza contro la Riso Scotti Pavia, una delle formazioni considerate più attrezzate del girone di serie B Interregionale. Nella seconda giornata di campionato, Saronno ha provato a restare agganciata ai padroni di casa nella fase iniziale dell’incontro, prima che Pavia riuscisse a cambiare passo. Determinante il finale del primo quarto, quando la Riso Scotti ha piazzato un parziale di 10-1 che ha creato il primo vero divario fra le due squadre. Da quel momento per la Robur la partita è diventata tutta in salita. Pavia ha progressivamente incrementato il proprio vantaggio, senza consentire ai saronnesi di rientrare realmente in corsa, e il distacco è aumentato sino al 40′. Per la formazione saronnese una serata dunque complicata contro un’avversaria che ha confermato sul parquet le proprie ambizioni.

Sul piano individuale, in casa Robur spiccano soprattutto i 22 punti di Molteni, miglior realizzatore saronnese. In doppia cifra sfiorata Pavese con 9 punti, mentre Panceri e Acunzo ne hanno realizzati 8 ciascuno. Termina 104-66

Riso Scotti Pavia-Robur Basket Saronno 104-66

Robur Saronno: Panceri 8, Martinalli, Sironi 3, Molteni 22, Zimonjic 2, Alexa, Acunzo 8, Pavese 9, Bagordo 4, Redaelli 5, Cozza 1, Bol 5.

Pavia: Pellegrini 11, Zanetti 15, Cortese, Savio 12, Ammannato 9, Buzzone 7, Fazzi 13, Ballarin 9, Neri 20, Cellerini 8.

(foto: una fase del match)

04102026