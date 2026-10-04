Basket

SARONNO – Dopo il positivo debutto davanti al proprio pubblico, la Robur Basket Saronno si prepara alla prima trasferta della nuova stagione di Serie B Interregionale. Questo pomeriggio i saronnesi saranno di scena al PalaRavizza di Pavia per affrontare la Pallacanestro Pavia 1933 nella seconda giornata del girone A.

La palla a due è fissata alle 18. Per la Robur sarà un nuovo banco di prova dopo le buone indicazioni arrivate dall’opening night al PalaRonchi di via Colombo. L’obiettivo sarà dare continuità al buon avvio di campionato anche lontano da casa. La squadra saronnese arriva infatti all’appuntamento con entusiasmo e fiducia dopo l’esordio di sabato scorso contro Nerviano. Davanti al pubblico del PalaRonchi, la Robur aveva iniziato positivamente il proprio cammino stagionale, mostrando carattere e determinazione e conquistando i primi punti della nuova Serie B Interregionale.

Ora l’attenzione si sposta sulla trasferta pavese, contro una formazione dalla grande tradizione cestistica. Appuntamento dunque oggi, domenica 4 ottobre, alle 18 al PalaRavizza di Pavia per Pallacanestro Pavia 1933-Robur Basket Saronno.

(foto Robur Saronno: precedente match dei biancazzurri)

04102026