Groane

BOLLATE – Una camminata in cuffia per attraversare un luogo segnato da una delle tragedie più drammatiche della storia industriale del territorio e riscoprirlo attraverso teatro, memoria e paesaggio. È “Cenere”, l’appuntamento che venerdì 2 ottobre alle 18 porterà alla Polveriera di Castellazzo di Bollate il progetto Ri-Connettersi, promosso da nudoecrudo teatro, collettivo Micorrize e Obelisco production e realizzato grazie al sostegno di fondazione Cariplo.

L’iniziativa si svolgerà nel Parco delle Groane, alle porte di Milano, e propone un’esperienza immersiva che intreccia narrazione, memoria, paesaggio e azioni performative. Il percorso permette di riattraversare i luoghi dove il 7 giugno 1918, nell’area in cui sorgeva la fabbrica di bombe Sutter & Thevenot, un’esplosione provocò la morte di 59 persone, nella grande maggioranza giovani donne.

La tragedia ebbe anche un testimone d’eccezione: Ernest Hemingway, intervenuto come soccorritore, che ne rievocò la violenza nella raccolta I quarantanove racconti.

Durante la camminata il pubblico seguirà un audioracconto realizzato da nudoecrudo teatro e incontrerà alcune azioni performative e installazioni curate da Collettivo Micorrize e Obelisco Production. Gli interventi evocano archetipi del femminile, della perdita e della rinascita, trasformando il percorso in uno spazio in cui la memoria dell’evento storico si intreccia con una dimensione simbolica e immaginifica.

Il ritrovo è fissato alle 18 di venerdì 2 ottobre alla stazione ferroviaria Trenord Bollate Nord. Gli organizzatori raccomandano la puntualità. Il cammino avrà una durata di circa 45 minuti ed è adatto a partire dai 6 anni, con un massimo di 30 partecipanti.

La partecipazione ha un costo di 10 euro ed è necessaria la prenotazione. Per informazioni è possibile scrivere a [email protected] oppure contattare il 349 4487829.

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