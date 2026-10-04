Calcio

TRADATE – Un punto in trasferta per il Tradate e una sconfitta casalinga per il Cistellum 2016 nella quarta giornata del girone H di Prima categoria. Il Tradate ha pareggiato 1-1 sul campo del Laveno Mombello. A firmare la rete dei tradatesi è stato Bovolenta, per un risultato che ha consentito alla squadra di muovere ancora la classifica e salire a quota 5 punti dopo quattro giornate. Il Tradate si trova così a metà graduatoria, con un bilancio di una vittoria, due pareggi e una sconfitta.

Pomeriggio senza punti invece per il Cistellum 2016, sconfitto in casa 2-0 dalla Valceresio Audax. Per la formazione di Castiglione Olona è stata la terza sconfitta nelle prime quattro giornate: il Cistellum resta dunque fermo a quota 3, mentre la Valceresio ha raggiunto la vetta della classifica a 8 punti insieme a Union Valleolona e Cedratese.

Prima categoria, girone H – risultati 4′ giornata

Accademia Verbano Caravate-Città di Samarate 0-1, Brebbia 2019-Cantello Belfortese 0-0, Calcio Bosto-Cedratese 1-1, Ispra Calcio-Cdg Veniano 3-0, Laveno Mombello-Tradate 1-1, Union Valleolona-San Michele Calcio 4-2, Valcuviana-Faloppiese Olgiate Ronago 3-1, Cistellum 2016-Valceresio A. Audax 0-2.

Classifica

Valceresio A. Audax, Union Valleolona, Cedratese 8 punti; Cantello Belfortese, Ispra Calcio, Valcuviana 7; Accademia Verbano Caravate, Faloppiese Olgiate Ronago, Città di Samarate 6; Tradate, Cdg Veniano 5; Calcio Bosto 4; Cistellum 2016, San Michele Calcio 3; Brebbia 2019, Laveno Mombello 2.

04102026