Calcio

SARONNO – L‘Amor Sportiva non si è fermata. I saronnesi hanno superato 1-0 il Torino Club Marco Parolo al centro sportivo di via Trento nella quarta giornata del girone V di Seconda categoria, conquistando la terza vittoria consecutiva e restando al comando della classifica, a pari punti con il Vanzaghello.

A decidere la sfida è stato Tommaso Cattaneo, a segno all’11’ del primo tempo. Una rete che è risultata sufficiente all’Amor per conquistare l’intera posta in palio e proseguire un avvio di stagione decisamente positivo. Dopo il pareggio della prima giornata, infatti, la formazione allenata da Simone Borgonovo ha inanellato tre successi consecutivi e ora si trova a quota 10 punti. Alla vigilia l’Amor condivideva già la vetta con San Marco e Vanzaghello, dopo il netto 3-0 ottenuto sul campo dell’Olgiate.

Giornata decisamente meno fortunata per le altre formazioni della zona. A Uboldo la Pro Juventute è stata battuta 2-1 dalla Legnanese: inutile per i padroni di casa la rete di Dragoni. Sconfitta anche per l’Equipe Garibaldi di Saronno, caduta 3-2 sul campo dell’Ardor nonostante i gol di Sirna e Borsetti. Niente punti infine per l’Azzurra Mozzate, battuta 4-2 a Vanzaghello: per i mozzatesi sono andati a segno Costanzo e Sava.

Amor Sportiva-Torino club 1-0

Amor Sportiva: Chiti Davide, Cannizzaro, Benedetti, Gariboldi, Corti, Uboldi, Benincasa, Busnelli, Cattaneo, Zani, Lazarov Panche. A disposizione: Lovera Alessandro, Spadudo Marco Mattia, Chiti Riccardo, Dippolito, Bracci, Melito, Minervino Alessio Karin, Caso, Marzella. All. Borgonovo.

Torino Club Marco Parolo: Castiglioni, Guzman Astudillo Fausto Elias, Lucchini, Lo Piccolo, Corti Alessandro, Bigoni, Bertoldi, Wafo Foka Liwingshton Bill, Blanco, Cova Caiazzo, Rizzardelli. A disposizione: Bressan, Sekka, Magnifico, Battisti, Savaris, Bizzaro, Genzano. All. Parolo.

Marcatore: 11′ pt Cattaneo (A).

Seconda categoria, girone V – risultati 4′ giornata

Pro Juventute-Legnanese 1-2, Amor Sportiva-Torino Club Marco Parolo 1-0, Ardor-Equipe Garibaldi 3-2, Arsaghese-Busto 81 Calcio 1-0, Lonate Ceppino-Calcio San Giorgio 5-3, San Marco-Amici dello Sport 0-0, Union Villa Cassano-Calcio Olgiate 2-0, Vanzaghello-Azzurra Mozzate 4-2.

Classifica

Vanzaghello, Amor Sportiva 10 punti; Union Villa Cassano 9; San Marco 8; Lonate Ceppino 7; Arsaghese, Ardor 6; Pro Juventute, Busto 81 Calcio, Equipe Garibaldi, Calcio San Giorgio, Amici dello Sport, Legnanese, Calcio Olgiate 4; Azzurra Mozzate 2; Torino Club Marco Parolo 1.

(foto archivio)

04102026