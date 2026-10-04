Calcio

SEDRIANO – Colpo esterno della Frazione Calcistica Dal Pozzo, che questo pomeriggio ha superato 2-0 il Sedriano nella quarta giornata del girone K di Seconda categoria. A segno Spitaleri e Zappulli. Tre punti importanti per la formazione cerianese, che ha così conquistato la terza vittoria nelle prime quattro giornate di campionato. Il Dal Pozzo è salito a quota 9 punti e si è insediato al quarto posto, immediatamente alle spalle di Victor Rho, Vighi 1967 e Virtus Cantalupo.

Le altre squadre locali – Nel girone R sabato sera il Cgds Misinto è stato sconfitto 3-2 sul campo dell’Atletico Fc 1999. Un punto invece per la Cogliatese, che questo pomeriggio ha pareggiato 1-1 in trasferta contro la Juvenilia.

Seconda categoria, girone K – classifica dopo la 4′ giornata: Victor Rho 12 punti; Vighi 1967, Virtus Cantalupo 10; Dal Pozzo 9; Casorezzo, Accademia Inveruno 7; Cuggiono 6; OSAF, Oratorio Lainate Ragazzi 5; San Luigi Pogliano 4; San Giuseppe Arese Calcio, Furato 3; Longobarda 2010, Fc Sedriano 2; Real Vanzaghese Mantegazza, San Vittore Olona 1.

(foto Dal Pozzo: saluto della squadra ai tifosi a Sedriano)

04102026