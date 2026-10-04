Calcio 2′ cat. V: l’Equipe Garibaldi inciampa a Busto Arsizio con l’Ardor Asd
4 Ottobre 2026
BUSTO ARSIZIO – Partita ricca di emozioni e gol quella disputata nel primo pomeriggio di oggi 4 ottobre al centro sportivo Giovanni Paolo VI di Busto Arsizio dove, in occasione della quarta giornata di campionato del girone V della seconda categoria di Varese, l’Ardor Asd ha ospitato i saronnesi dell’Equipe Garibaldi.
La squadra ospite parte a mille sbloccando prima il vantaggio con Sirna e poi raddoppiandolo con la rete di Borsetti su assist di Charif. Il doppio svantaggio, però, non intimorisce l’Ardor che, con prepotenza, ribalta gli avversari, complici la doppietta di Montorio e la rete del definitivo 3-2 messa a segno nel finale da Chihab.
Dopo il pareggio rimediato la scorsa settimana in casa per 0-0 contro il Lonate Ceppino, i saronnesi dell’Equipe Garibaldi trovano la seconda sconfitta stagionale in campionato a causa della quale restano fermi a quota 4 punti in classifica.
ARDOR ASD – EQUIPE GARIBALDI 3-2
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