Calcio

LAZZATE – Una vera beffa nel finale per l’Ardor Lazzate, sconfitto 2-1 in casa dal Tribiano nella quarta giornata del campionato di Eccellenza. I gialloblù erano riusciti a recuperare lo svantaggio nella ripresa, ma proprio quando il pareggio sembrava ormai acquisito un’autorete ha consegnato i tre punti agli ospiti. Dopo un primo tempo terminato senza reti, la partita si è sbloccata al 4′ della ripresa, quando il Tribiano è passato in vantaggio con Omar Ait Atti. L’Ardor non si è arreso e ha trovato la risposta al 22′ st: a firmare l’1-1 è stato Gabriele Vavassori, riaprendo completamente la sfida.

Il risultato è rimasto in equilibrio sino ai minuti di recupero. Al 49′ st è però arrivata la doccia fredda per i padroni di casa: un’autorete di Luca Gatelli ha consentito al Tribiano di realizzare il definitivo 2-1 e di portarsi via l’intera posta in palio. Una sconfitta particolarmente amara per l’Ardor, che dopo quattro giornate resta così nelle zone basse della graduatoria con 2 punti. Il Tribiano, grazie al primo successo stagionale, è invece salito a quota 4.

Ardor Lazzate-Tribiano 1-2

Ardor Lazzate: Righetto, Galimberti, Eberini, Vavassori, Soldi, Gatelli, Mauri, Di Giuliomaria, Torraca, Panatti, Cazzaniga. A disposizione: Biffi, Annoni, D’Onofrio, De Milato, Ortelli, Buzzetti, Bia, Carbone, Speziale. All. Sala.

Tribiano: Tosi, Pirola, Miola, Bignami, Della Giovanna, Tremolada, Brambilla, Hu Yiwang Alessandro, Locati, Delle Fave, Ait Atti. A disposizione: Loverre, Zizza, Regantini, D’Errico, Gaye Serigne Bara, Mazzitelli, Grossi, Ouaqit, Dabo Ibrahim Pele. All. Lucchi.

Arbitro: Compagni di Abbiategrasso (Federiga di Lovere e Scazzoso di Legnano).

Marcatori: 4′ st Ait Atti (T), 22′ st Vavassori (A), 49′ st autorete Gatelli (A).

Eccellenza, girone A – risultati 4′ giornata

Vergiatese-Baranzatese 1948 0-1, Sedriano-Caronnese 2-3, Academy Calvairate-Aurora Cantalupo 7-3, Ardor Lazzate-Tribiano 1-2, Besnatese-Barona Sporting 0-3, Lentatese-Legnano 0-2, Rhodense-Magenta 2-0, Saronno Fbc-Assago 3-0.

Classifica

Rhodense 12 punti; Caronnese, Legnano 10; Barona Sporting, Academy Calvairate, Baranzatese 1948 7; Lentatese, Vergiatese, Sedriano 5; Tribiano, Aurora Cantalupo, Magenta, Saronno Fbc 4; Ardor Lazzate 2; Besnatese 1; Assago 0.

(foto archivio)

04102026