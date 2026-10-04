Calcio

SEDRIANO – Una rimonta di carattere ha regalato alla Caronnese tre punti pesantissimi nella quarta giornata del campionato di Eccellenza. Oggi i rossoblù di Andrea Tomasoni, sotto 2-0 dopo appena 27 minuti, non si sono disuniti e hanno ribaltato completamente la partita imponendosi 3-2 sul campo del Sedriano. Protagonista Pliscovaz con una doppietta, mentre Palma ha realizzato al 37′ della ripresa il gol della vittoria. Un successo che ha confermato l’ottimo momento della Caronnese: dopo il 3-0 rifilato alla Besnatese nella precedente giornata e il 5-2 contro la Rhodense in Coppa Italia, valso la qualificazione agli ottavi, i rossoblù hanno centrato un’altra vittoria e sono saliti a 10 punti, al secondo posto insieme al Legnano e a due lunghezze dalla capolista Rhodense.

La gara si era però messa subito male. Al 9′ una rapida ripartenza del Sedriano ha portato Schingo alla conclusione: Paloschi ha respinto, ma Isufi si è avventato sul pallone firmando l’1-0. La Caronnese ha provato a reagire, ma al 27′ ancora Isufi ha anticipato la difesa rossoblù da pochi passi e realizzato il 2-0. La squadra di Tomasoni non ha perso la testa e al 35′ ha dimezzato lo svantaggio. Sul calcio d’angolo di Palma, Corno ha fatto da torre e Pliscovaz ha trovato il guizzo vincente per il 2-1 con il quale si è conclusa la prima frazione.

Nella ripresa la Caronnese ha aumentato la pressione. Tomasoni ha inserito anche El Hilali e al 22′ è arrivato il meritato pareggio: Corno ha calciato rasoterra, Menegon ha respinto e ancora Pliscovaz è stato il più rapido sulla ribattuta, completando la propria doppietta personale. Due minuti più tardi i rossoblù sono andati vicinissimi al sorpasso, con Corno che ha centrato il palo ed El Hilali che sulla prosecuzione dell’azione ha mandato alto.

Il gol decisivo è arrivato al 37′. Dopo un altro palo colpito da Corno, El Hilali ha subito fallo e l’arbitro ha assegnato il rigore. Corno si è presentato sul dischetto, Menegon ha respinto la conclusione ma sulla palla si è precipitato Palma, che ha insaccato il 3-2. Nei quattro minuti di recupero la Caronnese ha difeso il vantaggio e ha potuto festeggiare una vittoria arrivata al termine di una partita che sembrava compromessa dopo meno di mezz’ora.

Sedriano-Caronnese 2-3

SEDRIANO: Menegon, Piras (35′ st Citro), Vinetot, Garavaglia, Isufi, Gianelli (20′ st Provasio), Schingo, Gambazza (40′ st Celano), Tomassone, Airaghi, Brugnone (20′ st Quaglio). A disposizione: Gelao, Magistrelli, Leone, Pitissi, Parrella. All. Barbieri.

CARONNESE: Paloschi, Colombo D., Pisan, Zeroli (36′ pt Sorrentino), Robbiati, Cocuz, Furlan (35′ st Di Quinzio), Palma, Minuzzi (16′ st El Hilali), Corno, Pliscovaz (35′ st Bobbo). A disposizione: Colombo N., Gondor, Fiorella, Confalonieri, El Fkak. All. Tomasoni.

Arbitro: Vetro di Bergamo (Donadelli di Sondrio e Merlini di Milano).

Marcatori: 9′ pt e 27′ pt Isufi (S), 35′ pt Pliscovaz (C); 22′ st Pliscovaz (C), 37′ st Palma (C).

Note – ammoniti Robbiati e Di Quinzio (C), Piras, Vinetot e Gambazza (S). Espulso Garavaglia (S) al 35′ st dalla panchina. Recupero 0′ pt, 4′ st. Spettatori 300.

Eccellenza, girone A – risultati 4′ giornata: Vergiatese-Baranzatese 1948 0-1, Sedriano-Caronnese 2-3, Academy Calvairate-Aurora Cantalupo 7-3, Ardor Lazzate-Tribiano 1-2, Besnatese-Barona Sporting 0-3, Lentatese-Legnano 0-2, Rhodense-Magenta 2-0, Saronno Fbc-Assago 3-0.

Classifica: Rhodense 12 punti; Caronnese, Legnano 10; Barona Sporting, Academy Calvairate, Baranzatese 1948 7; Lentatese, Vergiatese, Sedriano 5; Tribiano, Aurora Cantalupo, Magenta, Saronno Fbc 4; Ardor Lazzate 2; Besnatese 1; Assago 0.

04102026