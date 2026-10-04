Calcio

SARONNO – Il Fbc Saronno torna finalmente davanti al proprio pubblico e cerca la prima vittoria in campionato. Oggi pomeriggio, domenica 4 ottobre, alle 15.30 i biancocelesti ricevono l’Assago allo stadio Colombo Gianetti di via Biffi, nella quarta giornata del campionato di Eccellenza. Su ilSaronno la cronaca play by play del match.

Una partita già importante per entrambe le formazioni, che occupano le ultime posizioni della graduatoria. Il Saronno di mister Danilo Tricarico ha raccolto sinora un punto, conquistato domenica scorsa con il rocambolesco 3-3 sul campo della Baranzatese; l’Assago è invece ancora fermo a quota zero dopo tre sconfitte. In testa viaggia a punteggio pieno la Rhodense, inseguita da Caronnese e Legnano. Per gli amaretti l’obiettivo è dunque quello di dare continuità ai segnali di ripresa mostrati nell’ultimo turno e soprattutto sbloccarsi con il primo successo stagionale.

La terna arbitrale – A dirigere Fbc Saronno-Assago sarà Francesco Ballabio di Seregno, coadiuvato dagli assistenti Abdullah Al Noman di Abbiategrasso e Denis Ghita di Voghera.

La gara segnerà anche l’atteso ritorno del Saronno al Colombo Gianetti. Sono infatti terminati i lavori di sistemazione e rigenerazione del terreno di gioco che avevano impedito ai biancocelesti di utilizzare lo stadio nelle prime settimane della stagione. La precedente gara formalmente casalinga, contro la Barona, era stata disputata a Gallarate. Oggi il Saronno potrà quindi riabbracciare realmente il proprio pubblico e giocare per la prima volta in questa stagione sul campo di via Biffi. Il Saronno

Eccellenza, girone A Classifica dopo 3 giornate

Rhodense 9 punti; Caronnese, Legnano 7; Lentatese, Vergiatese, Sedriano 5; Aurora Cantalupo, Barona, Baranzatese, Magenta, Academy Calvairate 4; Ardor Lazzate 2; Tribiano, Besnatese, Fbc Saronno 1; Assago 0.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione di gioco)

04102026