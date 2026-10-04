Calcio

CERIANO LAGHETTO – Una vittoria pesantissima per il Ceriano Laghetto e tre pareggi per le altre formazioni della zona hanno caratterizzato la quarta giornata del girone B di Promozione. Il risultato di maggiore rilievo è arrivato da Sesto Calende, dove il Ceriano Laghetto ha conquistato il primo successo stagionale battendo 1-0 la Sestese. A decidere l’incontro proprio nel finale è stato Gobbi, a segno al 43′ della ripresa. Tre punti particolarmente importanti per il Ceriano, che era arrivato alla trasferta da fanalino di coda e con questo successo è salito a quota 4, agganciando un nutrito gruppo di squadre.

Pareggio esterno per lo Sc United, che ha chiuso sull’1-1 la sfida con il Gavirate. Sono stati proprio gli ospiti a passare in vantaggio al 10′ della ripresa grazie a Turrisi, ma al 29′ El Matrague ha realizzato il gol del definitivo pareggio. Lo Sc United è così salito a 8 punti, mantenendosi nelle zone alte della graduatoria proprio insieme al Gavirate.

Nessun gol invece nelle altre due partite che interessavano le formazioni locali. L’Universal Solaro ha pareggiato 0-0 in casa con la Base 96 Seveso, conquistando il terzo punto della propria stagione. Stesso risultato per il Rovellasca nella gara interna contro il Morazzone: con il punto ottenuto, i comaschi sono saliti a quota 6.

La giornata è stata segnata anche dalla sospensione di Accademia Inveruno-Accademia Bmv al 23′ della ripresa, quando il risultato era di 1-1, per l’infortunio occorso a Gabriele Folla dell’Inveruno dopo uno scontro di gioco. È stato necessario l’intervento dell’ambulanza, ma fortunatamente le successive notizie sulle sue condizioni sono state rassicuranti.

Promozione, girone B – risultati e marcatori 4′ giornata

Accademia Bustese-Luino 1-0 (35′ st Ficara); Accademia Inveruno-Accademia Bmv sospesa sul risultato di 1-1 al 23′ st; Castanese-Gallarate 3-5 (3′ pt Rossi [G], 8′ pt Rovedatti [C], 27′ pt Albini [C], 43′ pt Caricati [C], 47′ pt Rossi [G], 28′ st Urso [G], 36′ st Ballgjini [G], 41′ st Ballgjini [G]); Gavirate-Sc United 1-1 (10′ st Turrisi [SC], 29′ st El Matrague [G]); Marnate Gorla-Meda 2-1 (15′ pt Manfré [M], 41′ pt Callini [MG], 29′ st Brazzelli [MG]); Rovellasca-Morazzone 0-0; Universal Solaro-Base 96 Seveso 0-0; Sestese-Ceriano Laghetto 0-1 (43′ st Gobbi).

Classifica

Accademia Bustese 12 punti; Gavirate, Sc United 8; Meda, Gallarate, Rovellasca, Marnate Gorla 6; Accademia Inveruno*, Accademia Bmv*, Sestese, Ceriano Laghetto, Base 96 Seveso, Morazzone 4; Universal Solaro, Castanese 3; Luino 1.*Una partita in meno.

(foto Letizia Elli: Universal Solaro in azione di gioco)

04102026