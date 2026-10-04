Calcio

VENEGONO SUPERIORE – Un punto contro una delle formazioni di vertice per la Varesina, che nella sesta giornata del girone D di Serie D ha pareggiato 0-0 in casa contro la Pro Patria. Una gara nella quale le due squadre non sono riuscite a trovare la via della rete e che ha consentito alla formazione rossoblù di muovere ancora la classifica. Per la Varesina il pareggio contro i bustocchi ha significato salire a quota 5 punti, in una graduatoria che resta molto corta nella sua parte medio-bassa.

Un risultato comunque significativo considerando il valore dell’avversario: la Pro Patria si era presentata all’appuntamento nelle primissime posizioni e, con il punto conquistato sul campo della Varesina, è salita a quota 13. I rossoblù hanno dunque fermato una delle principali inseguitrici della capolista Pistoiese.

Per la Varesina si è trattato soprattutto di un risultato utile per dare continuità alla ricerca di punti in questa prima parte di stagione. La squadra di Venegono Superiore, dopo sei giornate, si trova a quota 5 insieme alla Solbiatese, che deve però ancora disputare la propria partita della sesta giornata contro il Tropical Coriano.

Serie D, girone D – risultati e marcatori 6′ giornata

Arconatese-Pro Sesto 1-1 (37′ pt Morello [P], 30′ st Alberton [A]); Casatese Merate-Pistoiese 0-3 (17′ pt Luperini, 40′ pt Motti, 19′ st rig. Corazza); Correggese-Pavia 2-1 (16′ pt e 38′ pt Siligardi [C], 4′ st Cavallotti [P]); Crema-Varese Fc 3-2 (15′ pt Sovogui [V], 32′ pt Peli [C], 41′ pt Recino [C], 4′ st Favale [V], 25′ st Braidich [C]); Oltrepò-Lentigione 1-2 (29′ pt Mascanzoni [L], 17′ st De Respinis [O], 32′ st rig. Addiego Mobilio [L]); Pontedera-Cittadella Modena 0-3 (31′ pt Defrel, 12′ st De Dominicis, 22′ st Bertuzzi); Sant’Angelo-Castellanzese 1-2 (5′ pt Chessa [C], 15′ pt Maltoni [S], 3′ st Valmori [C]); Varesina-Pro Patria 0-0; Solbiatese-Tropical Coriano (24/10).

Classifica

Pistoiese 18 punti; Pro Sesto, Pro Patria, Lentigione 13; Castellanzese 12; Cittadella Modena, Casatese Merate, Correggese 10; Sant’Angelo 8; Pavia 7; Varese 6; Varesina, Solbiatese 5; Tropical Coriano, Crema 4; Arconatese, Oltrepò 3; Pontedera 0.

(foto Varesina/Scaringi: una fase del match a Venegono Superiore)

04102026