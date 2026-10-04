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SARONNO – Una reliquia custodita al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, una “cassetta della posta” che raccoglie intenzioni e testimonianze da tutta Italia e una “Via Acutis” pensata soprattutto per ragazzi e famiglie. Il legame tra Saronno e san Carlo Acutis si è consolidato negli ultimi anni, trasformando il Santuario in una delle realtà del territorio dove è più viva la devozione per il giovane santo. La reliquia è presente nella chiesa saronnese dal febbraio 2024 e attorno alla sua figura sono nate celebrazioni e iniziative che continuano a richiamare fedeli anche da fuori città.

La figura di Acutis arriverà anche sul grande schermo. Dal 15 al 21 ottobre sarà nei cinema italiani “Carlo Acutis. Il giovane santo”, documentario diretto da Luca Salmaso e prodotto da Officina della Comunicazione, Nexo Studios e Our Films, con il patrocinio dell’Associazione Amici di Carlo Acutis e in collaborazione con Fondazione Cariplo.

Il film arriva a vent’anni dalla scomparsa di Carlo Acutis, morto nel 2006 a soli 15 anni e canonizzato il 7 settembre 2025 in piazza San Pietro da Papa Leone XIV. Il documentario vuole raccontare non soltanto la dimensione religiosa, ma anche quella più quotidiana di un ragazzo cresciuto tra famiglia, amici, videogiochi, programmazione e Internet.

A costruire il racconto sono anche fotografie, video privati e materiali inediti, insieme alle immagini della canonizzazione realizzate da Vatican Media. Numerose le testimonianze raccolte: tra queste quelle dei genitori Antonia Salzano Acutis e Andrea Acutis, della nonna Luana Pennino, degli amici d’infanzia Mattia e Jacopo Pastorelli, della maestra Elisa Tattanelli e del medico Momcilo Jankovic, che seguì Carlo negli ultimi giorni della sua vita.

Nel documentario trova spazio anche Valeria Vargas Valverde, la giovane costaricana legata al miracolo riconosciuto nel percorso verso la canonizzazione, insieme alla madre Liliana. Tra gli altri interventi ci sono quelli di monsignor Dario Edoardo Viganò, del postulatore Nicola Gori, di padre Fábio Vieira e di don Maurizio Corbetta, parroco di Santa Maria Segreta a Milano, la chiesa frequentata da Carlo.

Il percorso cinematografico attraversa Milano, Assisi, Cascia, La Verna, Lanciano, Fatima e Roma, seguendo i luoghi legati alla vita, alla spiritualità e alla diffusione internazionale della devozione per Acutis. Al centro restano anche temi molto contemporanei: il rapporto con la tecnologia, l’identità, la solitudine, il materialismo, la speranza e la ricerca di senso.

Le musiche originali sono firmate dal pianista e compositore Remo Anzovino. “Carlo Acutis. Il giovane santo” inaugurerà inoltre “I Misteri della Fede”, la nuova rassegna cinematografica di Nexo Studios dedicata alla spiritualità, al rapporto tra l’uomo e il divino e alle grandi domande dell’esistenza.

La presenza di Acutis sullo schermo non si fermerà al cinema. Nell’ultima settimana Canale 5 ha proposto in prima serata “Il mio nome è Carlo”, film tv diretto da Giacomo Campiotti. La fiction, della durata di 100 minuti, ripercorre tre momenti della vita di Carlo, a 6, 11 e 15 anni. Samuele Carrino interpreterà Acutis adolescente, mentre Lucia Mascino sarà la madre Antonia Salzano.

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