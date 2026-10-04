Saronnese

CARONNO PERTUSELLA – Dopo una lunga pausa tornano le celebrazioni nella chiesa di San Giuseppe a Bariola. Da oggi, sabato 3 ottobre, riprenderà infatti la messa prefestiva delle 17.30, che sarà celebrata dal sacerdote pensionato don Ambrogio Giudici.

Negli ultimi mesi la carenza di sacerdoti aveva fortemente ridotto l’attività della chiesetta. Tra luglio e settembre erano state celebrate soltanto due messe, entrambe alle 20.30, una delle quali in occasione della ricorrenza della Madonna del Carmelo. Nel mese di agosto, invece, non era stato possibile celebrare alcuna funzione. La chiesa era comunque rimasta aperta, consentendo ai fedeli di entrare per la preghiera personale. Alla base della situazione c’è la carenza di sacerdoti disponibili a Caronno Pertusella. Attualmente in città sono presenti soltanto due preti e non è stato possibile garantire una presenza stabile anche a Bariola, in particolare per la celebrazione della messa domenicale.

Una soluzione, almeno parziale, è arrivata grazie alla disponibilità di don Ambrogio Giudici, che ha scelto di assumersi l’impegno della funzione del sabato pomeriggio. Una decisione accolta con grande favore dai frequentatori della chiesa, anche se fra i fedeli resta naturalmente il desiderio di poter tornare in futuro ad avere una celebrazione anche la domenica.

Quello di Bariola, del resto, non è un caso isolato. La progressiva diminuzione del numero dei sacerdoti riguarda da vicino anche molte altre parrocchie del Saronnese e delle zone circostanti, dove diventa sempre più complesso garantire il numero di celebrazioni e la presenza capillare dei preti assicurati in passato.

04102026