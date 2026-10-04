Covid

MILANO – Il Covid non rappresenta più l’emergenza sanitaria che aveva caratterizzato gli anni della pandemia, ma la circolazione del virus continua ad essere monitorata e i dati vengono periodicamente aggiornati. L’ultimo quadro disponibile segnala 74 nuovi casi in Lombardia nel mese di settembre, oltre la metà dei 128 complessivamente registrati in Italia.

Nel corso degli anni il virus ha continuato a evolversi. Dopo varianti diventate molto note durante la pandemia, come Alpha, Delta e Omicron, il monitoraggio riguarda oggi nuovi ceppi e sottolignaggi, tra i quali XFG.

Le varianti sotto osservazione

Le varianti attualmente circolanti derivano in larga parte dall’evoluzione della famiglia Omicron e continuano ad essere sorvegliate dalle organizzazioni sanitarie internazionali, fra cui Organizzazione mondiale della sanità ed Ecdc. Tra le famiglie oggetto di attenzione rientra JN.1 e i suoi discendenti. Vengono inoltre monitorati diversi sottolignaggi e ceppi in osservazione, tra cui XFG e NB.1.8.1, quest’ultima conosciuta anche con il nome di “Nimbus”.

Per quanto riguarda i sintomi, il quadro resta generalmente simile a quello già osservato con le precedenti varianti Omicron: fra i disturbi più comuni figurano febbre, tosse, mal di gola, stanchezza e congestione nasale.

04102026