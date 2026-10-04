Città

SARONNO – Per tanti clienti non era semplicemente la responsabile delle casse. Era uno dei volti dell’Esselunga di Saronno, una presenza familiare incontrata settimana dopo settimana facendo la spesa. Dopo 30 anni di servizio in città, per Milena Legnani è arrivato il momento di lasciare il punto vendita saronnese: proseguirà la propria attività a Castellanza.

La notizia del trasferimento non è passata inosservata. Venerdì 3 ottobre, ultimo giorno di lavoro a Saronno, diversi clienti hanno voluto raggiungerla per un saluto, un abbraccio e soprattutto per dirle grazie. Un affetto che si è aggiunto a quello dei colleghi che l’hanno circondata d’affetto.

Tre decenni dietro le casse e nella gestione di un settore che rappresenta uno dei punti di contatto più diretti con chi entra ogni giorno nel supermercato. Milena, bionda, sorridente e sempre energica, negli anni è diventata per molti una figura conosciuta e riconoscibile.

Proprio per questo la notizia del suo trasferimento a Castellanza ha suscitato dispiacere tra diversi clienti abituali. Al di là del cambiamento lavorativo, però, a rimanere è soprattutto l’affetto costruito in tanti anni di piccoli incontri quotidiani.

Un rapporto fatto di saluti, disponibilità, problemi risolti alla cassa e qualche parola scambiata durante la spesa. Gesti semplici che, ripetuti per 30 anni, hanno trasformato una presenza professionale in un volto familiare per una parte della città.

E così il suo ultimo giorno saronnese si è trasformato in una lunga serie di saluti. Un modo spontaneo con cui tanti clienti hanno voluto restituire a Milena almeno una parte della cortesia e dell’attenzione ricevute in questi anni.

Da Saronno a Castellanza cambia il luogo di lavoro. A Saronno, invece, restano molti clienti che hanno voluto dirle semplicemente: “Grazie Milena, e buona strada” .

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