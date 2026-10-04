I più letti di ieri: il nuovo Repair Café, la lite in centro e il gatto salvato dai vigili del fuoco
4 Ottobre 2026
SARONNO – Tra le notizie che hanno richiamato maggiormente l’attenzione dei lettori ieri, venerdì 3 ottobre, ci sono la nuova sede del Repair Café, la lite notturna nel centro di Saronno e il salvataggio di un gatto rimasto intrappolato a Cislago.
Il Repair Café Saronno ha trovato una nuova casa: da domenica 4 ottobre l’iniziativa si sposta negli spazi dell’associazione culturale Il Tassello, in via Solferino 7A. Il pomeriggio sarà dedicato alle riparazioni di piccoli elettrodomestici e altri oggetti, con un brindisi inaugurale alle 16.
Saronno, una nuova casa per il Repair Café: domenica brindisi e pomeriggio di riparazioni
Momenti di tensione nella notte fra venerdì e sabato nel centro di Saronno, dove una lite fra alcuni giovani è degenerata lasciando due ragazzi feriti. L’allarme è scattato in piazza Libertà, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e i carabinieri.
Botte nella notte in centro a Saronno, due giovani feriti: ambulanze e carabinieri in piazza Libertà
A Cislago, infine, intervento dei vigili del fuoco per liberare un gatto rimasto intrappolato tra due muri nel sottotetto di un’abitazione. L’animale è stato raggiunto dai soccorritori e messo in salvo.
Cislago, gatto intrappolato tra due muri nel sottotetto: salvato dai vigili del fuoco
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