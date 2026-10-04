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SARONNO – Una nuova collaborazione nel segno della cucina vegetale e attenta alle intolleranze alimentari è partita nel centro di Saronno. Protagonista è Kelly, conosciuta sui social come “Kelly ai Fornelli”, influencer e Instagrammer specializzata nella cucina plant based, che ha iniziato a collaborare con Note di Pasta di via Monti. L’iniziativa è partita dal 1 ottobre e punta ad ampliare le proposte dell’attività saronnese anche a chi segue un’alimentazione completamente vegetale o deve fare i conti con particolari intolleranze.

«Volevamo che da Note di Pasta nessuno si sentisse mai escluso a tavola», hanno spiegato dall’attività annunciando la novità. Kelly sarà infatti «al timone di tutte le nostre proposte 100% vegetali e per intolleranze alimentari». La collaborazione prevede ogni giorno al banco un piatto plant based e “allergen-free”, affiancato da un dolce, entrambi disponibili da asporto oppure da consumare direttamente sul posto.

Ci sarà poi la possibilità di ordinare preparazioni personalizzate: «Primi, secondi e dolci su misura per voi», spiegano da Note di Pasta. Le proposte spazieranno dalle lasagne rivisitate in chiave vegetale ai piatti unici, sino ai dessert destinati anche alle occasioni speciali. L’arrivo di Kelly ai Fornelli rappresenta dunque per l’attività saronnese un ampliamento dell’offerta, con l’obiettivo dichiarato di rendere più semplice trovare in città piatti adatti anche a chi ha scelto un’alimentazione vegetale o presenta intolleranze alimentari.

04102026