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SARONNO – Domenica 4 ottobre, secondo le previsioni di 3B Meteo, a Saronno sarà una giornata di bel tempo, con sole splendente per l’intera giornata e nessuna pioggia prevista. Le temperature saranno comprese tra 13 e 24 gradi, con una mattinata più fresca e valori miti nelle ore centrali.

Il tempo resterà stabile e asciutto, accompagnato da venti deboli. Al mattino soffieranno da Nord-Nordest, mentre nel pomeriggio ruoteranno verso Sudovest. Non sono previste allerte meteo.

Anche sul resto della Lombardia l’alta pressione garantirà condizioni prevalentemente soleggiate. Sulle basse pianure occidentali e orientali, sulle pedemontane e alte pianure e sulle Prealpi i cieli saranno sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Sulle Orobie la nuvolosità aumenterà invece dal pomeriggio, mentre sulle Alpi Retiche prevarrà il sereno o poco nuvoloso, con qualche addensamento in serata. Lo zero termico si manterrà intorno ai 3650 metri.

Tutte le previsioni di oggi, domani e dei prossimi giorni sono disponibili nella sezione meteo.

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