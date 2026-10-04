Politica

MILANO – Con il voto odierno dell’aula di Palazzo Pirelli, Regione Lombardia impegna ben 40 milioni di fondi Fesr verso un duplice obiettivo: attraverso il Fondo per lo Sviluppo di tecnologie strategiche, con una dotazione complessiva di 25 milioni e 450mila euro fino al 2030, saranno sostenute attività di ricerca, sperimentazione e sviluppo nel campo del digitale, dei prodotti deep tech, delle biotecnologie, mentre il Fondo per lo Sviluppo delle Imprese sociali, vedrà destinati circa 14 milioni e 500mila euro fino al 2027.

“Lo scopo dichiarato di questo lungimirante provvedimento” spiega il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti, relatore del Progetto di Legge “è quello di utilizzare uno strumento agile e tempestivo per accompagnare le aziende che investono in innovazione e rafforzano la propria competitività, con uno sguardo anche al settore della sanità. Seguendo l’approvazione del Documento nazionale sull’economia sociale, infatti, Regione Lombardia diviene la prima Regione in Italia a investire anche nella capacità della propria economia sociale di creare valore aggiunto e occupazione. La dotazione del Fondo, che sarà gestita da Finlombarda, potrà essere successivamente incrementata con ulteriori risorse che si renderanno disponibili successivamente all’entrata in vigore della legge”.

“Voglio infine ricordare” conclude Monti “che il tessuto economico lombardo è il principale motore dell’intero Paese, poiché produce da solo quasi un quarto (circa il 22-24%) del Pil nazionale, grazie a una forte integrazione tra industria, finanza e servizi e, grazie ai distretti manifatturieri e alle start up lombarde, che sono un quarto di quelle italiane, con il 21,6% dei ricercatori di tutta Italia, con una stretta collaborazione tra università e PMI. Con questa legge approvata oggi in Consiglio Regionale la Lombardia a guida Lega viene in aiuto una volta di più alla sia alla filiera produttiva che alla nostra economia sociale e le indirizza ancora di più verso il futuro”.

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