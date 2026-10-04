Si parte lunedì 5 ottobre alle 16.30 con il corso di yoga per operatori dal titolo “Prendersi cura di chi cura”. Un momento dedicato al benessere di chi lavora quotidianamente in ambito sanitario, attraverso una pratica orientata alla cura di sé. Mercoledì 7 e mercoledì 14 ottobre, entrambi gli appuntamenti alle 14.30, sarà invece proposto un corso di mindfulness per pazienti. L’iniziativa punta a offrire uno spazio dedicato al benessere e alla gestione della dimensione emotiva nel percorso di cura.

Sempre il 7 ottobre, dalle 14.30 alle 16.30, il presidio ospedaliero di Saronno ospiterà inoltre uno screening e visite senologiche ed ecografiche, nell’ambito delle iniziative di prevenzione oncologica femminile promosse per l’Ottobre Rosa.

Le attività si inseriscono nel calendario organizzato da Asst Valle Olona durante il mese dedicato alla prevenzione dei tumori femminili, che coinvolge gli ospedali di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno e le Case di Comunità di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Somma Lombardo e Cassano Magnago. Il programma comprende iniziative di screening, vaccinazioni, counseling e percorsi dedicati al benessere di pazienti e caregiver, con il contributo delle associazioni di volontariato Caos, Lilt e Saronno Point Odv.