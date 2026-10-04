Ottobre Rosa, al presidio ospedaliero di Saronno tre appuntamenti tra yoga, mindfulness e prevenzione
4 Ottobre 2026
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SARONNO – Il presidio ospedaliero di Saronno aderisce alle iniziative dell’Ottobre Rosa con un calendario di appuntamenti dedicati al benessere, al supporto delle pazienti e alla prevenzione. Nel mese di ottobre sono in programma tre diverse attività, rivolte a operatori, pazienti e cittadini.
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