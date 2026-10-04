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SARONNO / GALLARATE – Dagli screening senologici ai corsi di mindfulness per pazienti e caregiver, dalle vaccinazioni Hpv fino alle iniziative di counseling, saranno protagonisti gli ospedali di Busto Arsizio, Gallarate e Saronno, e le Case di Comunità di Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Somma Lombardo e Cassano Magnago. Le iniziative sono state realizzate con il contributo delle associazioni di volontariato Caos, Lilt e Saronno Point Odv.

“L’Ottobre Rosa rappresenta un momento di particolare rilevanza per ribadire quanto la prevenzione e la diagnosi precoce siano strumenti fondamentali nella tutela della salute delle donne. Le iniziative promosse in questo mese hanno l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza sull’importanza della prevenzione oncologica e di favorire una partecipazione sempre più informata ai programmi di screening e ai percorsi di tutela della salute. Informare significa, infatti, mettere le persone nelle condizioni di compiere scelte consapevoli e di rivolgersi tempestivamente ai servizi sanitari”, queste le parole del direttore generale di Asst Valle Olona, Daniela Bianchi.

“Come istituzione sanitaria, abbiamo la responsabilità di sostenere e diffondere una cultura della prevenzione, rendendo l’informazione accessibile e favorendo, attraverso i nostri professionisti e i nostri servizi, un rapporto sempre più diretto e consapevole tra cittadini e sistema sanitario. Il nostro

impegno non si esaurisce nel mese di ottobre. La prevenzione deve essere un percorso continuo, che accompagni le donne nelle diverse fasi della vita e che trovi nella collaborazione tra istituzioni, professionisti sanitari e comunità un elemento essenziale”, sottolinea il direttore sanitario, Francesca Crespi.

“Invitiamo tutte le donne a informarsi sui programmi di prevenzione e sugli screening disponibili e ad aderire ai percorsi raccomandati, rivolgendosi ai professionisti sanitari per ricevere indicazioni appropriate rispetto alla propria situazione; un ringraziamento particolare va a tutti gli operatori che,

con professionalità e dedizione, sono quotidianamente impegnati nella promozione della salute, nella prevenzione e nella presa in carico delle pazienti, oltre che alle associazioni di volontariato che, ogni giorno, ci supportano sia negli ospedali che sul territorio”, conclude il direttore socio

Sanitario, John Tremamondo.

“La Lilt sarà impegnata in una campagna anche informativa”, aggiunge Valeria Cozzi della Lilt associazione provinciale di Varese, “tra le iniziative organizzate in collaborazione anche con ASST Valle Olona, proponiamo un incontro di informazione sul tema della genetica, visite senologiche ed ecografie, sia nell’Ospedale di Saronno che in Piazza San Giovanni a Busto Arsizio. A Busto si potranno effettuare anche spirometrie e visite cardiologiche”.

“Per noi l’Ottobre Rosa rappresenta quella che è l’unione tra le Associazioni, cioè il “fare rete”, perché i grandi progetti – come questo – sono resi possibili grazie alla collaborazione di tutti”, chiosa Mario Busnelli della Saronno Point Odv, “Il nostro desiderio è quello di raggiungere un obiettivo

ambizioso: l’Anno Rosa, ovvero la prevenzione sempre, a prescindere dal mese, insieme alle altre realtà di volontariato che operano sul territorio”.

“Sottolineo l’importanza delle associazioni di volontariato sia sul territorio che negli ospedali: svolgono davvero un ruolo fondamentale. Grazie al loro prezioso contributo, anche quest’anno Asst Valle Olona ha potuto organizzare un’agenda ricchissima a favore della prevenzione oncologica

femminile”, spiega Roberto Gelmi, Direttore del Distretto di Somma Lombardo.

“L’Associazione Caos organizza, a Gallarate, appuntamenti importanti nelle Case di Comunità: un corso di mindfulness per persone affette da patologie oncologiche e un progetto di danza terapia”, aggiunge Raffaele Cavina, Direttore dell’Oncologia di Gallarate.

“L’Ottobre Rosa è, a tutti gli effetti, un’attività di promozione della salute nella definizione più pura data dall’OMS: una salute che non è assenza dalla malattia, ma ricerca e raggiungimento del benessere fisico, psichico e spirituale. Asst Valle Olona ha coperto questi ambiti a 360°; invitiamo le donne a partecipare”, conclude Giuseppe Di Lucca, Direttore del Dipartimento Oncologico di Asst Valle Olona.

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