Calcio

SARONNO – Intensa domenica calcistica sui campi della zona. In serie D, 6′ giornata, alle 15 c’è il derby Varesina-Pro Patria con arbitro Marco Pascali di Pistoia, assistenti Daniele Puggina di Este e Federico Rosin di San Donà del Piave.

Nelle categorie inferiori si inizia alle 15.30 e si è giunti alla 4′ giornata. In Eccellenza Calvairate-Aurora con arbitro Sabino Bosso di Lodi (Matteo Scorti di Saronno e Nicola Belotti di Chiari), Ardor Lazzate-Tribiano con arbitro Gianluca Compagni di Abbiategrasso (Davide Fedriga di Lovere e Gianluigi Scazzoso di Legnano), Fbc Saronno-Assago con arbitro Francesco Ballabio di Seregno (Abdullah Al Noman di Abbiategrasso e Denis Ghita di Voghera) e alle 15 Sedriano-Caronnese con arbitro Giuseppe Jesus Vetro di Bergamo (Andrea Donadelli di Sondrio e Mauro Merlini di Milano).

In Promozione Gavirate-Sc United con arbitro Lorenzo Carati di Milano (Francesco Tramutola di Milano e Marcello Baseggio di Cinisello Balsamo), Rovellasca 1910-Morazzone con arbitro Nicolò Pasini di Lecco (Leonardo Carozza di Lecco e Amir Heouaine di Lecco) e Universal Solaro-Base 96 Seveso con arbitro Niccolò Carbonoli di Varese (Nicola Morea di Seregno e Antonio Giordano di Seregno). Alle 17.30 Sestese-Ceriano Laghetto con arbitro Lorenzo Muscella di Monza (Dante Calabrese di Busto Arsizio e Lorenzo Gallibariggio di Busto Arsizio)

In Prima categoria girone B Briantea-Lomazzo con arbitro Thomas Petrillo di Seregno, nel girone H Laveno Mombello-Tradate con arbitro Giorgio Albano di Legnano e Cistellum-Valceresio con arbitro Ayoub El Hinani di Lodi.

In Seconda categoria nel girone G Lariointelvi-Gerenzanese, nel girone V Amor sportiva-Torino club, Ardor-Equipe Garibaldi, Vanzaghello-Azzurra Mozzate e alle 15 Pro Juventute-Legnanese, nel girone K alle 17 Sedriano-Dal Pozzo.

(foto Andrea Elli: Fbc Saronno in azione)

04102026