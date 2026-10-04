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SARONNO – Proseguono gli interventi di sistemazione e messa in sicurezza dell’ufficio postale di via Manzoni, nel centro di Saronno, dopo i pesanti danni provocati dall’assalto dei ladri avvenuto nella notte del 27 settembre. L’obiettivo è consentire la riapertura della sede entro la fine di ottobre. Inizialmente si era ipotizzato che l’ufficio potesse tornare operativo già nei primi giorni del mese, ma i danni si sono rivelati più consistenti del previsto. Poste Italiane ha quindi comunicato la necessità di prolungare la chiusura per completare gli «interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza» resi necessari dai danneggiamenti all’Atm Postamat. La riapertura è prevista a fine mese, salvo ulteriori comunicazioni.

Durante l’assalto i malviventi erano entrati dal retro, passando dai giardini di Villa Gianetti. Dopo avere aperto un cancelletto, tagliato le grate e forzato una porta, avevano raggiunto il Postamat e utilizzato una fiamma ossidrica per aprirne la cassaforte. Il bottino era stato quantificato in circa 40 mila euro.

Nel frattempo i servizi postali restano disponibili nella sede di via Varese 130, aperta dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. È presente anche un Atm utilizzabile 24 ore su 24. Proseguono parallelamente le indagini dei carabinieri della Compagnia di Saronno per risalire agli autori del colpo. La chiusura di via Manzoni sta creando inevitabili disagi, trattandosi dell’unico ufficio postale situato nel centro cittadino.

04102026