Città

SARONNO – Mignon e bollicine lombarde per iniziare, poi musica dal vivo, happy hour, incontri culturali e una serata dedicata alle tradizioni dell’India. Da venerdì 2 ottobre entra nel vivo il programma autunnale di Cascina della Vigna, lo spazio di via Togliatti, all’ingresso del Parco del Lura, che fino a dicembre propone un ricco calendario di appuntamenti aperti alla città.

Il primo appuntamento è venerdì 2 ottobre, dalle 19 alle 20, con una degustazione dedicata alla pasticceria: mignon accompagnati da bollicine lombarde. I posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione.

Giovedì 8 ottobre, dalle 21 alle 22,30, torna invece “Le erbe spontanee”, ultimo appuntamento del ciclo con Franco Casali, realizzato in collaborazione con l’associazione Semplice Terra. Al termine è previsto un buffet. La partecipazione è gratuita per i soci, mentre per i non soci è possibile tesserarsi all’associazione.

Dal 15 ottobre prenderanno il via i “Giovedì culturali”, incontri gratuiti dalle 18 alle 19 dedicati ogni volta a un tema diverso. Si comincia il 15 ottobre con “Skincare invernale”. Il 5 novembre si parlerà di “Donne, uomini e organizzazioni. La parità come sfida adattiva” con il consulente Carlo Praolini. Il 19 novembre sarà presentato il libro “È azzurro” di Giulio Gozzi. Il 3 dicembre Andrea Mele, consulente, affronterà il tema “Intelligenza emotiva e relazioni. Competenze per la vita e il lavoro”. Il ciclo si concluderà il 17 dicembre con uno show cooking natalizio.

Non mancherà la musica dal vivo, con tre serate in programma il 16 ottobre, 20 novembre e 18 dicembre, dalle 20 alle 22 e con ingresso libero.

Cinque invece gli Happy Hour: 23 e 30 ottobre, 13 e 27 novembre e 11 dicembre, sempre dalle 19 alle 22. La formula prevede la prima consumazione con buffet incluso.

Dopo l’appuntamento del 2 ottobre, le degustazioni proseguiranno venerdì 6 novembre, dalle 19 alle 20, con una serata dedicata al rum guidata da Giovanni Belli. Venerdì 4 dicembre spazio invece ai sapori delle feste, con una degustazione di canapé di Natale accompagnati da un calice di vino del territorio. Anche per queste serate i posti sono limitati ed è necessaria la prenotazione.

Tra gli appuntamenti speciali c’è poi “Diwali – Festa delle Luci”, in programma domenica 8 novembre dalle 18 alle 20. Una serata dedicata a danze, musiche e tradizioni dell’India, con ingresso gratuito.

Cascina della Vigna è inoltre disponibile per compleanni, anniversari, cerimonie, eventi privati e altre occasioni speciali. Si trova in via Togliatti, all’ingresso del Parco del Lura. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 378 310 1041 o scrivere a [email protected].

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