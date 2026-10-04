Città

SARONNO – “Chiedere più risorse e più personale per le forze dell’ordine è giusto. Su questo possiamo essere d’accordo con Francesco Ricca e Azione. Ma la richiesta al Governo non può diventare il solito alibi della sinistra per lasciare in secondo piano ciò che un’amministrazione comunale può promuovere e realizzare”.

Così interviene Lorenzo Azzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale a Saronno, sulle dichiarazioni di Azione in merito al tema sicurezza.

Un esempio concreto sono gli spazi destinati alla Polfer nella stazione di Saronno, individuati da Ferrovienord grazie all’impegno di Regione Lombardia. È questo il contributo da riconoscere, ben diverso dalla proposta dell’ex edicola sostenuta dall’amministrazione Pagani. Una sede adeguata è un passo importante, ma da sola non basta: servono personale, operatività e un progetto più ampio di presidio del territorio.

Per questo Forza Italia ha avanzato da tempo proposte precise. Abbiamo proposto di destinare l’ex Bernardino Luini alla caserma dei Carabinieri, aggiuntiva rispetto all’attuale stazione dell’Arma. Soluzione già presente in diverse città con una popolazione simile a Saronno. Un presidio ulteriore, dunque, capace di rafforzare la presenza dello Stato proprio nel retrostazione. Lo abbiamo proposto in tempi non sospetti, quando l’immobile era ancora di proprietà di Fnm. Continuiamo a considerarlo un utilizzo molto più sensato rispetto alla scelta per noi scellerata di collocare un polo scolastico e formativo a ridosso dei binari, in una delle aree più delicate della città.

Abbiamo proposto di recuperare e ristrutturare gli spazi inutilizzati dell’attuale caserma della Guardia di Finanza, mettendo cosi a disposizione ulteriori spazi per sostenere una richiesta di potenziamento dell’organico e valutare, con i comandi competenti, la presenza dei Baschi Verdi, anche per rafforzare il contrasto allo spaccio che nella nostra città con la presenza delle stazioni e’ un grosso problema.

Abbiamo proposto di spostare in centro il nucleo di pronto intervento della Polizia locale. Una sede operativa centrale, con il frequente passaggio degli agenti in entrata e in uscita, contribuirebbe a rendere più visibile e costante il presidio, offrendo un ulteriore elemento di deterrenza proprio in una delle zone più a rischio della nostra città. Questo oltre a promuovere un progetto di coordinamento tra le polizie locale dei comuni del saronnese così da ottimizzare le risorse.

Sono proposte concrete sulle quali costruire accordi e cercare e/o dirottare finanziamenti. Naturalmente il Comune non decide gli organici di Carabinieri e Guardia di Finanza. Può però mettere a disposizione mezzi e promuovere soluzioni sostenendo quindi con determinazione le richieste alle istituzioni competenti. È precisamente questo il lavoro che chiediamo non noi come opposizioni, ma tutti i cittadini a chi governa la città.

Accanto ai presidi servono interventi sociali mirati, con obiettivi, tempi e risultati verificabili. A Ricca, che richiama i progetti dell’assessore Fabris (certamente l’amministratore che ha dimostrato più competenza e voglia di fare) che sono però ancora da illustrare. Attendiamo di conoscerne contenuti, risorse e scadenze. La prevenzione sociale richiede azioni concrete e continuità.

Occorre inoltre adeguare tecnologicamente la città: illuminazione nei punti critici, videosorveglianza efficace, manutenzione degli impianti e strumenti che aiutino gli operatori a intervenire tempestivamente. Per questo esistono appositi bandi regionali recentemente rifinanziati e fondi del Ministero degli Interni a cui attingere. Ci chiediamo se il Comune di Saronno nell’anno in corso abbia partecipato a questi bandi.

L’ente locale può fare molto. Ma deve avere idee, tradurle in progetti e perseguirle con determinazione, coinvolgendo anche i saronnesi e chiedendo sostegno su obiettivi chiari.

Troppo spesso la sinistra trasferisce anche dove governa l’abitudine a fare pessima opposizione: indicare ciò che dovrebbero fare gli altri, senza spiegare fino in fondo ciò che intende fare direttamente. Da una maggioranza ci aspettiamo invece capacità di iniziativa e responsabilità.

Non pretendiamo di risolvere i problemi di sicurezza di tutto il mondo: ci spiace, è fuori dalla nostra portata. Pretendiamo però che si lavori per affrontare quelli di Saronno.

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