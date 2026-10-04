Saronnese

UBOLDO – Un legame nato dall’emigrazione, cresciuto attraverso rapporti familiari e personali e diventato ora ufficialmente un gemellaggio. Uboldo e Tertenia, comune sardo dell’Ogliastra, hanno celebrato venerdì 18 settembre in Sardegna il patto tra le due comunità, i cui atti formali erano già stati sottoscritti all’inizio del 2026.

A rappresentare Uboldo è stato il sindaco Luigi Clerici, accompagnato dalla moglie Luisa. Per Clerici si è trattato della prima visita a Tertenia e dell’occasione per conoscere direttamente una realtà alla quale Uboldo è legata ormai da circa 70 anni.

Le radici del rapporto risalgono infatti agli anni Cinquanta, quando numerosi cittadini di Tertenia si trasferirono in Lombardia e diversi di loro scelsero proprio Uboldo per costruire il proprio futuro. Con il trascorrere degli anni il rapporto è diventato reciproco, con molti uboldesi che hanno iniziato a frequentare Tertenia, contribuendo a creare una rete di amicizie e relazioni tra i due territori. Tra le figure ricordate dal sindaco di Tertenia Giulio Murgia ci sono Bernardo Boi, tra i primi terteniesi emigrati a Uboldo; Salvatore Pani, primo terteniese nato a Uboldo nel 1953 e sostenitore del gemellaggio; e il professor Ugo Zaffaroni, che ha scelto la zona di Sarràla come propria seconda casa.

La serata del 18 settembre non si è limitata agli aspetti istituzionali. La Pro loco e le associazioni locali hanno presentato agli ospiti lombardi tradizioni, cultura e identità del territorio, con la partecipazione, tra gli altri, del Gruppo Folk Santa Sofia, di “Su Maimoni e is Ingestusu” e di “Pintadora”.

Particolarmente caloroso il saluto rivolto dal sindaco Murgia al collega uboldese, ricordandone anche il lungo impegno come presidente dell’Avis di Uboldo: «Questo gemellaggio affonda le sue radici in un legame che dura da ormai 70 anni». Per l’Amministrazione sarda, il patto dovrà ora diventare un’occasione per creare nuovi incontri e scambi, soprattutto fra le nuove generazioni. Murgia ha sintetizzato così lo spirito dell’iniziativa: «Un gemellaggio non è semplicemente una firma o una cerimonia: è un ponte tra due comunità». E dopo la prima visita ufficiale di Clerici in Sardegna, c’è già una promessa: tornare presto a Tertenia per proseguire un’amicizia che, ben prima degli atti ufficiali, univa già Uboldo e il paese sardo.

02102026